"Eine Woche Faustball pur": Linz ist im WM-Fieber

Bereits bei der gestrigen Eröffnung der Vorrunde fieberten die Fans mit dem österreichischen Nationalteam mit. (Weihbold) Bild: VOLKER WEIHBOLD

LINZ. Wenn ihre Damen spielen, ist ihnen kein Weg zu weit. Der Schweizer Hans-Ulrich Aebersold trägt die Kappe mit dem weißen Kreuz auf rotem Untergrund nicht nur, um sich vor der drückenden Mittagshitze zu schützen. Er trägt sie mit Stolz. "Deutschland ist Favorit, aber wir spielen um die Medaillen mit", sagt er voller Selbstvertrauen, während er sich im Schatten des Center Courts in Linz-Urfahr mental auf das erste Match gegen Neuseeland einstimmt.

Er ist mit seinem Freund Bruno Traxler aus Schlieren zur Faustball-Weltmeisterschaft der Damen angereist, die gestern im Schulzentrum Auhof offiziell eröffnet wurde: 600 Kilometer vom Kanton Zürich bis nach Linz. "Eine Woche Ferien in dieser schönen Stadt und Faustball pur. Wir freuen uns drauf", sagt er. Zu diesem Zeitpunkt hat die WM bereits begonnen.

"Mir taugt der Sport einfach!"

Italien und Polen stehen sich gegenüber. Die Polinnen sind im ersten Satz zwar leicht überlegen, die Italienerinnen feiern ihre Punkte dafür deutlich emotionaler – und gewinnen schlussendlich verdient. Das sieht auch Johann Langwieser, dessen Anreise sich auf einen kurzen Fußmarsch beschränkt hat. "Ich wohne gleich da drüben und habe eine Einladung bekommen", sagt der Pensionist. Von Faustball wissen er und seine Frau noch nicht viel, das soll sich diese Woche ändern. "Die Spiele der Österreicherinnen schauen wir uns auf jeden Fall an."

Viel Spannendes gibt es beim ersten Match gegen Belgien für den Faustball-Neuling nicht zu sehen. 11:1, 11:0, ein Kantersieg. "Wahnsinn, das ging aber jetzt wirklich schnell", sagt er, sichtlich beeindruckt von den Fertigkeiten der Damen. Im Kader stehen auch drei junge Frauen vom ASKÖ Laakirchen: Janine Brunner und Carina Steindl gehen auf Punktejagd, Theresa Eidenhammer steht auf Abruf bereit.

"Dieser Sieg war erst der Anfang", sagt Wolfgang Simader. Rot-weiß-rote Fahne, Österreich-Dress, ein echter Fan: "Ich hab’ zwar nie selbst gespielt, aber mir taugt der Sport einfach. Außerdem ist meine Frau Schiedsrichterin" , sagt der begeisterte Anhänger. Dass diese Damen-Weltmeisterschaft in Linz überhaupt stattfinden kann, ist auch 200 ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. Zwei Wochen lang haben sie vor Ort gearbeitet, um in Linz das Ausbrechen des Faustball-Fiebers zu garantieren. Oft in der Hitze, manchmal im Regen. "Jetzt sind wir bereit für ein großes Sportfest", sagt Jörn Verleger, Generalsekretär des internationalen Faustballverbandes. Linz ist es auch.

