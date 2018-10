Eine Attraktion weniger am Traunsee: Oldtimermuseum schließt seine Pforten

ALTMÜNSTER. Die einzigartige historische Zweiradsammlung von Walter Neumayer ist nur noch dieses Wochenende zu sehen.

Walter Neumayers Sammlung umfasst 50 historische Motorräder und 250 Fahrräder. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Eigentlich ist schon alles vorbei, und Walter Neumayer könnte beginnen, seine historischen Zweiräder einzupacken. Doch kurz vor der endgültigen Schließung seines Oldtimermuseums in Altmünster ist der Andrang noch einmal so groß, dass der Fahrzeugsammler ein paar Öffnungstage dranhängt: Am Donnerstag, Samstag und Sonntag dieser Woche können Nostalgiker Abschied nehmen von den knapp 50 Motorrädern und 250 Fahrrädern.

24 Jahre lang betrieb der gelernte Elektriker auf 250 Quadratmetern sein Museum in einem Haus in der Maria-Theresia-Straße. Jetzt braucht der Besitzer des Gebäudes die Räumlichkeiten für eigene Zwecke. "Dafür habe ich natürlich Verständnis", sagt Neumayer. Der 65-Jährige wäre nur froh, wenn er einen anderen Standort gefunden hätte. Er schaffte es nicht. Ebenso wenig wie die Gemeindeverantwortlichen von Altmünster.

Ein kleiner Teil der Dauerausstellung ging bereits nach Niederösterreich. Dort sind die Betreiber des Fahrradmuseums Ybbs stolz, einige Exponate und Kulissenteile vom Traunsee in die eigene Ausstellung aufnehmen zu können. Der größte Teil der historischen Zweiradsammlung aber wandert jetzt auf den Dachboden und in andere Lagerräume des Altmünsterers.

Neumayers Leidenschaft für Zweiräder entzündete sich in jungen Jahren, als er sich eine BMW R 51/3 mit 500-Kubikzentimeter-Boxer-Motor zulegte. "Damit hast du es leichter bei den Hasen", hatte ihm ein Freund geraten. Danach kam ein Fahrzeug nach dem anderen dazu, und stets waren es Oldtimer. Vom Hochrad bis zur Beiwagenmaschine. 1994 wurde aus der Sammlung schließlich ein Museum.

Die liebevoll gepflegten Exponate jetzt einfach wegzusperren schmerzt Neumayer. Der Pensionist wäre glücklich, wenn seine alten Fahrzeuge der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich blieben. Bisher fand sich aber auch niemand, der seine Arbeit fortsetzen und das Oldtimermuseum an anderer Stelle betreiben will. "Es hilft alles nichts, ich muss einpacken", sagt der Altmünsterer. Aus seiner Wehmut macht er kein Geheimnis. "Ich hätte mich gefreut, wenn mein Museum 2019 zumindest noch das 25-Jahre-Jubiläum erlebt hätte", sagt er.

