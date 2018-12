Eine Adventfeier der besonderen Art

SEEWALCHEN AM ATTERSEE. Litzlberger Familie lädt ein – viele kommen und helfen damit Bedürftigen in der Region.

Peter Brandner (ganz links) und sein Bruder Klaus (ganz rechts) freuen sich jedes Jahr über zahlreiche Gäste bei ihrer vorweihnachtlichen Veranstaltung. Bild: privat

Adventveranstaltungen – von vorweihnachtlichen Einkaufsbasaren bis zu Punschständen von Vereinen, Charity-Organisationen und Serviceklubs – gibt es sonder Zahl. Viele davon helfen mit, oft unerkanntes Leid in der Bevölkerung zu lindern. Ein Beispiel ist die jährliche Feier der Familie Brandner aus dem Seewalchner Ortsteil Litzlberg, die vor genau 14 Jahren zum ersten Mal viele Besucher anlockte. Das Spezielle daran ist die private Initiative, an der sich die gesamte Familie beteiligt.

"Das Ganze ist 2004 von meinem Vater Georg als Obmann des Siedlervereins gegründet worden", erzählt Peter Brandner. "‚Adventfenster‘ hat sich die Aktion genannt, und es gab verschiedene Familien, die Adventfenster ausgerichtet haben." Mittlerweile gebe es die Fensteraktion nicht mehr, doch die Brandners halten an der guten Tradition fest, weiterhin eine Adventfeier auszurichten, bei der die Besucher mit Getränken und hausgemachten Schmankerln verwöhnt werden.

Peter Brandner nennt die Gründe, warum seine Familie ein mittlerweile weit über die Grenzen von Litzlberg hinaus beliebtes vorweihnachtliches Treffen veranstaltet: "Erstens einmal, um in der Adventzeit zusammenzukommen, weil man sich im Winter seltener sieht als im Sommer, und um die Nachbarschaft und die Freunde vom Laufclub Sicking einzuladen." Der zweite Aspekt: "Wir spenden immer sämtliche Einnahmen unserer Feier. Die gehen zu 100 Prozent an wohltätige Zwecke. Wir schauen immer zuerst in unserer Stammgemeinde, also in Seewalchen, ob es hier jemanden gibt, der bedürftig ist."

100 Prozent für guten Zweck

Weiters gingen die Erlöse der privat organisierten Feier an soziale Härtefälle in den Nachbargemeinden Schörfling, Lenzing und Gampern. "Wir spenden dorthin, wo Kinder in Not geraten oder vielleicht die Eltern verunglückt sind", sagt Peter Brandner. Die Adventfeier für einen guten Zweck werde in erster Linie von der Familie Brandner selbst organisiert, zu der neben Vater Georg (79) und dessen Frau Gertrude auch die beiden Söhne Peter und Klaus sowie deren Gattinnen und die Enkelkinder gehören. Aber auch die Nachbarschaft zähle zu den treuen Helfern. Dazu kämen stets großzügige Unternehmen aus der Region, die als Sponsoren auftreten.

Die heurige Auflage der Feier fand vergangenen Samstagabend statt. Unzählige Besucher kamen und gaben bei Speis und Trank freiwillige Spenden, die – wie Peter Brandner berichtete – an eine in der Nähe lebende zweifache, alleinstehende Mutter und ihre Kinder gehen: "An eine Familie, die das Geld wirklich braucht."

