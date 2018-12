Welche Kreaturen leben in diesem Ort. Warum war vor JAHREN eine gewisse Partei so stark im Gemeinderat wie sonst nirgendwo. Und warum war,ist die Anzahl der Laden Diebstähle sehr hoch. Und J. Mickl Leitner regt sich wegen etwas ZAUN in Drasenhofen auf. Es stand vor J.M.Leitner schon mal zur Debatte diese KREATUREN vorüber gehend zu verwahren. Setzt euch mal bei Schönwetter in 4880 gegenüber Kirche vor Gemeindeamt. Da wirst du denken du seist nicht in Austria