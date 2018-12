Doppeltes Jubiläum und Ehrung in Seewalchner Vorzeigebetrieb

SEEWALCHEN. Goldene Verdienstmedaille der Gemeinde für Franz Roither.

Bürgermeister Johann Reiter ehrt Franz Roither. Bild: Gemeinde

Aus Anlass der beiden heuer stattfindenden Firmenjubiläen eines der größten und bedeutendsten Arbeitgebers in der Marktgemeinde Seewalchen – 45 Jahre Austropressen und 65 Jahre Roither Maschinenbau – erhielt Seniorchef, Geschäftsführer und Mastermind Franz Roither, stellvertretend für die ganze Familie Roither und für die Belegschaft, die Goldene Verdienstmedaille der Marktgemeinde.

Bürgermeister Johann Reiter überreichte die Auszeichnung beim Wirtschaftsempfang der WKO Vöcklabruck in der Firma Austropressen. Dabei erhielt die Firma Roither auch die Wirtschaftsmedaille in Gold der Wirtschaftskammer OÖ.

Bürgermeister Reiter wies in seiner Laudatio auf die große Bedeutung der örtlichen Betriebe für die Gemeinde hin: "Die Firma Roither ist ein expandierender Leitbetrieb im Seewalchner Betriebsgebiet, ein wichtiger Arbeitgeber, Lehrlingsausbilder und Investor."

Roither Maschinenbau wurde 1953 als Schlossereibetrieb in der Neißinger Straße durch Franz Roither sen., dem Vater des nunmehrigen Firmenchefs, gegründet. Angeboten wurde eine breit gefächerte Produktpalette – von Mechanikerarbeiten und Obstpressen über geschmiedete Friedhofskreuze bis zu Balkongeländern. Nicht umsonst hatte Roither senior damals den Spitznamen "Mach-Alles".

Franz Roither jun. stieg nach Abschluss der HTL Steyr und Tätigkeiten in Deutschland 1973 in den Betrieb ein und produzierte die erste Ballenpresse unter dem Markennamen Austropressen. Seit 1990 werden viele Maschinen in größeren Serien produziert, so etwa eine eigens für die Oö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG (LAVU) konstruierte Ballenpresse, die heute unter anderem in jedem ASZ eingesetzt wird.

45 Jahre nach der Herstellung der ersten Ballenpresse sind die Produkte von Austropressen weltweit zu finden und internationale Konzerne wie Rewe, H & M, Tchibo, McDonald’s, Red Bull, DHL zählen zu den Kunden.

Der Familienbetrieb ist nun in dritter Generation und wird von den beiden Geschäftsführern Franz sen. und Philipp Roither gemeinsam geleitet. Auch die anderen Familienmitglieder Mathilde, Marlene und Lukas Roither sind im Betrieb tätig.

