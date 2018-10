Die Volkshilfe übersiedelt

EBENSEE. In Ebensee entsteht ein neuer Bezirksstandort.

Die Volkshilfe im Bezirk Gmunden übersiedelt an einen neuen Stützpunkt in Ebensee (Bahnhofstraße). Die beiden bisherigen Standorte in Bad Goisern und Laakirchen werden dagegen nach und nach aufgelöst. In Ebensee entsteht eine neue Drehscheibe für mobile Pflege- und Gesundheitsdienste, für Arbeitsmarktbelange, die Betreuung von geflüchteten Menschen und sozialpolitische Anliegen. Anfang November geht der neue Standort in Vollbetrieb.

Erfahrungen in anderen großen Bezirken wie Vöcklabruck haben die Volkshilfe zu diesem Schritt bewogen. In Vöcklabruck wurde die Zusammenlegung auf einen Standort bereits vollzogen – und hat sich laut Volkshilfe-Sprecher Martin Dunst "sehr bewährt".

