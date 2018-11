Die Schneekanonen auf dem Feuerkogel und in Gosau laufen auf Hochtouren

Für die Beschneiungsanlagen sind die Witterungsbedingungen in diesen Tagen perfekt.

Bild: OÖ Seilbahnholding

GOSAU, EBENSEE. Der Winter begann bei der OÖ Seilbahnholding vollautomatisch. Als die Luft in Gosau am Donnerstag, exakt um 4.30 Uhr morgens, die erforderlichen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte erreichte, schalteten sich die Schneekanonen selbstständig ein. Zwei Tage später war es am Feuerkogel so weit: Am Samstag gingen dort die Beschneiungsanlagen in Betrieb. Seit drei Jahren gibt es in den Skigebieten diesen Automatismus.

"Die neue Beschneiungsanlage auf dem Feuerkogel macht sich bezahlt", sagt Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der OÖ Seilbahnholding. "Seit mehr als 90 Jahren gibt es am Feuerkogel einen Skibetrieb. Dank Maschinenschnee ist dieser jetzt aber auch in schneearmen Wintermonaten endlich gesichert."

Für die Schneekanonen herrschen in den kommenden Tagen beste Witterungsbedingungen. Die Touristiker im Salzkammergut rechnen deshalb fest damit, dass die Termine für den Saisonstart eingehalten werden können: In Gosau sollen die Pisten ab 8. Dezember und am Feuerkogel am 15. Dezember für die Wintersportler freigegeben werden.

Wer sich vergünstigte Vorverkaufskarten sichern will, hat allerdings nicht mehr viel Zeit. Der Vorverkauf endet morgen. Für Erwachsene kostet die ermäßigte Saisonkarte, die in acht Skigebieten gültig ist, 333 Euro, Kinder haben 111 Euro zu berappen. Nähere Informationen dazu gibt es auf www.dachstein.at. (ebra)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema