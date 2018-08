Die Gmundner nehmen Abschied von ihrem Kirtag

GMUNDEN. Nicht alle sind froh darüber, dass das Rathaus den Portiunkulamarkt künftig "stilvoll" gestalten will.

Der Kirtag soll veredelt werden. Bild: (ebra)

Gestern fand in Gmunden der voraussichtlich letzte Portiunkulamarkt in der gewohnten (Kirtags-)Form statt. Wie die OÖN berichteten, will die Stadtgemeinde ihren einzigartigen Markt, der auf die Tradition der Kapuziner zurückgeht, künftig stilvoller mit authentischen heimischen Anbietern gestalten. Anstelle von Plastikspielzeug und Zuckerwatte soll es dann Handwerk und regionale Anbieter geben. Ganz nach dem neuen Motto: "Gmunden hat Stil."

Doch es gibt auch Menschen, die sich mit Wehmut vom alten Kirtag verabschieden. "Nach einem Lokalaugenschein bin ich überzeugt, dass das Angebot von der Bevölkerung angenommen wird", sagt SP-Gemeinderat Markus Medl. "Vor allem für kleine Kinder ist es ein Erlebnis, mit den Großeltern ins bunte Marktgeschehen einzutauchen."

Medl setzt sich deshalb für die "Rettung" des Portiunkulamarkts ein. "Einmal im Jahr können wir wohl einen Basar am Traunseeufer verkraften", sagt er. "Für Steakfestivals ohne Steak am Rathausplatz genieren wir uns doch auch nicht. Und Bad Ischl verliert seinen Stil auch nicht, wenn alljährlich am 8. Dezember ein Kirtag von ähnlichem Format auf der Esplanade stattfindet." (ebra)

