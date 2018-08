"Die Blume von Hawaii": Lehárfestival begeistert auch Kinder für Operetten

BAD ISCHL. Die Einnahmen der Vorstellungen gehen an ein Kinderhilfsprojekt in Bolivien.

Bad Ischler Bühnenkunst, die armen Kindern in Bolivien hilft. Bild: OÖN/Hofer

Kinder für die Welt der Operette zu begeistern - das ist ein Anliegen von "Die Blume von Hawaii", einer Operettte für Kinder, die am Sonntag um 11 Uhr und um 15.30 Uhr beim Lehàrfestival in Bad Ischl zu sehen sein wird. Der gute Nebeneffekt: Die Einnahmen dieser Veranstaltung werden für das Straßenkinderprokjekt "Alalay" von Cecilia und Walter Witzany gespendet.

Wie lässt sich Begeisterung besser entfachen, als durch aktives Mittun. Genau hier setzte die kindgerechte Fassung von "Die Blume von Hawaii" an. "Die jungen und junggebliebenen Zuschauer können einmal selbst ein Orchester dirigieren, mitsingen und tanzen, Regie bei den Sängern führen und so viel über die Welt des Musiktheaters erfahren", sagt Walter Witzany, der zusammen mit Intendant Thomas Enzinger durch die Vorstellung führen wird.

Für Witzany ist es ein wunderbares Zeichen, wenn sich eine Produktion für Kinder in diesen Dienst der guten Sache stellt, um anderen Kindern zu helfen. Seit 17 Jahren besteht das Projekt "Alalay" in Bolivien, das bekanntlich dazu dient, Straßenkindern die Möglichkeit eines Zuhauses und einer Ausbildung zu geben. Derzeit werden durch das Projekt des Ehepaars Witzany 1500 Kinder unterstützt, die in den mittlerweile drei "Alalay"-Einrichtungen leben. "Seit Bestehen des Projektes haben wir 20.000 Kinder von der Straße weggeholt und ihnen eine schulische Ausbildung ermöglicht", sagt Witzany. Die Erfolgsquote liege bei 80 Prozent.

