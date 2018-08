Diana hat das Ziel erreicht

ST. WOLFGANG. 26 Kilometer um den Wolfgangsee geschwommen.

Nach etwas mehr als zwölf Stunden betrat Diana Weiß das Ufer. Bild: Hörmandinger

Fix und fertig, aber überglücklich stieg Diana Weiß am Mittwoch, um 20.15 Uhr in der Berau am Wolfgangsee aus dem Wasser.

Die Mattighofenerin hatte anlässlich ihres 35. Geburtstags schwimmend den Wolfgangsee umrundet. Für die 26.000 Meter hatte sie geschätzt 13.000 Armzüge und 4333 Atemzüge gebraucht – und das in etwas mehr als zwölf Stunden.

Der Marathon diente auch einem guten Zweck: Geld, das sie zuvor bei Sponsoren gesammelt hatte, reichte sie an die Organisation DEBRA weiter, die Schmetterlingskinder unterstützt.

Diana Weiß selbst gönnte sich nach ihrem Marathon einen Kuss von ihrem Partner und ein Bier.

