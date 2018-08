Des Lehár Festivals letzte Premiere

BAD ISCHL. Im Kongress & TheaterHaus findet Samstag die Uraufführung von "Sissi in Concert" statt.

Die unvergessliche Romy Schneider neben Karlheinz Böhm in einer ihrer ebenso unvergesslichen Rollen als „Sissi“ in „Schicksalsjahre einer Kaiserin“ Bild: ORF

Am Samstag um 20 Uhr beginnt mit der Uraufführung von "Sissi in Concert" im Ischler Kongress & TheaterHaus die für heuer letzte Premiere des diesjährigen Lehár Festivals: Der Mythos der Sissi-Trilogie wird fortgesetzt, das Franz-Lehár-Orchester spielt live, Mark Weigel und Sieglinde Feldhofer präsentieren als Ernst Marischka und Romy Schneider zum Teil unveröffentlichte Dokumente. Den visuellen Rahmen liefert Videokünstler Andreas Ivancsics. Für die Choreografien zeichnet Evamaria Mayer verantwortlich, die in dieser Saison bereits erfolgreich für die Produktion "Das Land des Lächelns" die Bewegungssprache kreiert hat.

Romy Schneider hätte heuer ihren 80. Geburtstag gefeiert. Ihr zu Ehren findet die Uraufführung von "Sissi in Concert" statt. Die berühmte Musik von Anton Profes aus Ernst Marischkas "Sissi"-Filmtrilogie wurde vom Wiener Komponisten Paul Hertel zum Teil neu arrangiert und zu einer kompakten Suite zusammengestellt, die die schönsten und bekanntesten Melodien zu einem großen Bogen verschmilzt. Der Videokünstler Andreas Ivo Ivancsics, jüngst mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet, entwickelt für die Produktion eine Animation aus Filmausschnitten der drei "Sissi"-Filme und dem dazugehörigen "Making-of". Parallel wird die Entstehungsgeschichte der berühmten Filme präsentiert. Das Lehár Festival Bad Ischl macht dazu Korrespondenzen des Produzenten, Regisseurs und Drehbuchautors Ernst Marischka erstmals der Öffentlichkeit zugänglich, die nicht nur für Romy-Schneider-Begeisterte neue und spannende Erkenntnisse liefern.

Alle Infos dazu im Internet unter www.leharfestival.at

