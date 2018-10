Der Tourismus-Sommer im Salzkammergut brach alle Rekorde

BAD ISCHL. Mit einem Nächtigungsplus von mehr als sechs Prozent schneidet unsere Region viel besser ab als der Rest von Österreich.

Nicht nur am Attersee können die Touristiker feiern. Bild: OÖ Tourismus

Es hat sich in den vergangenen Monaten bereits abgezeichnet: Der heurige Tourismus-Sommer im Salzkammergut hat alle Rekorde gebrochen. Derzeit liegen zwar erst die Statistikdaten von Mai bis August vor, aber auch diese Zahlen sprechen für ein sensationelles Ergebnis zwischen Attergau und Ausseerland.

Trotz Rekordsommer im letzten Jahr konnten die Gästeankünfte und Nächtigungen in den ersten vier Sommermonaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch einmal deutlich gesteigert werden. Mit einem beachtlichen Plus von 6,55 Prozent bei den Ankünften (+ 54.467, in Summe 885.683) und einer Steigerung von 6,23 Prozent bei den Nächtigungen (+ 172.055, in Summe 2.931.591) kann schon jetzt von einem absoluten Top-Sommer gesprochen werden.

Umso beeindruckender sind die Salzkammergut-Zahlen, wenn man zum Vergleich die Österreich-Statistik betrachtet. Bundesweit liegt das Übernachtungsplus bei erfreulichen 2,2 Prozent. Das Wachstum im Salzkammergut ist aber fast drei Mal so hoch.

Weit über Österreich-Schnitt

Im August gab es für den österreichweiten Tourismus sogar einen herben Dämpfer. Die Nächtigungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent. Im Salzkammergut hingegen wurde eine Steigerung von 4,13 Prozent erzielt.

