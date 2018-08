Denkmal für Karl Rankl

SANKT GILGEN. St. Gilgen erinnert an einen großen Komponisten.

Bild: Archiv

Vor 120 Jahren wurde der österreichische Komponist und Dirigent Karl Franz Rankl geboren. Vor 60 Jahren verstarb er in St. Gilgen. In der Wolfgangseegemeinde wurde zu seinen Ehren im Seepark nun eine Büste aufgestellt, die im Rahmen eines Festaktes enthüllt wurde.

Karl Franz Rankl war ein Schüler von Arnold Schönberg und Anton Webern. Dennoch stand er der Zwölftonmusik kritisch gegenüber. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten floh er über die Schweiz nach Großbritannien, wo er das Royal Opera House Covent Garden und das Scottish National Orchestra leitete.

Ab den Sechzigerjahren lebte Karl Rankl abwechselnd in London und St. Gilgen, wo er viele seiner Kompositionen schuf. Am 6. September 1968 verstarb Karl Rankl in seiner Wahlheimat am Wolfgangsee.

