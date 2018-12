Denise und Lara trumpften bei Staatsmeisterschaft auf

Die jungen Gmundner Eisläuferinnen ertanzten sich in der Eishalle eine Silber- und eine Goldmedaille

Heimvorteil genutzt Bild: Alois Huemer

GMUNDEN. Am Wochenende richtete der Eislaufverein Gmunden die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Eiskunstlaufen, Eistanzen sowie die Staatsmeisterschaften im Synchroneislauf aus. Das Publikum erlebte beeindruckende sportliche Leistungen.

Zwei Medaillen blieben sogar in Gmunden: Lara Hunter (11) konnte an ihre bisherigen Saisonleistungen anschließen und gewann mit einer fehlerlosen Kür den Bewerb in ihrer Altersklasse und ist damit neue Österreichische Schülermeisterin im Eiskunstlaufen.

Denise Mittermair (14) präsentierte sich ebenfalls in ausgezeichneter Form und lief sowohl ein starkes Kurzprogramm als auch eine tolle Kür. Sie wurde Vize-Jugendmeisterin in ihrer Altersklasse.

"Wir konnten zeigen, dass auch ein kleiner Verein in der Lage ist, einen so bedeutenden Bewerb erfolgreich durchzuführen", freut sich Michaela Rauch, Obfrau des Eislaufvereins, die der Stadtgemeinde Gmunden für die tatkräftige Unterstützung dankt. Wirtschaftlich sei die Veranstaltung mit mehreren hundert Übernachtungen ein Gewinn für die Region gewesen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema