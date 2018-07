Den Blutmond exklusiv auf dem Krippenstein erleben

OBERTRAUN. Anlässlich der längsten Mondfinsternis dieses Jahrhunderts gibt es Freitag eine Seilbahn-Sonderfahrt.

Naturereignis mit andächtiger musikalischer Umrahmung Bild: Tourismus

Am Freitag erwartet uns die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Unser Trabant tritt genau in den Kernschatten der Erde, sodass es zu einer totalen Mondfinsternis kommt – auch "Blutmond" genannt.

Wer das stille Spektakel in einer besonderen Atmosphäre erleben möchte, hat in Obertraun dazu Gelegenheit. Um 18 Uhr gibt es eine Vollmondfahrt mit der Krippenstein-Seilbahn. Nach einer gemütlichen Wanderung mit musikalischer Umrahmung zur Welterbespirale am Krippenstein-Gipfel und den 5fingers ist eine Einkehr in der "Lodge am Krippenstein" geplant. Für all jene, die im Tal bleiben (müssen), gibt es die Möglichkeit, den Freitag musikalisch ausklingen zu lassen. Denn ab 20 Uhr findet am Obertrauner Gemeindeplatz ein Konzert der Ortmusikkapelle Obertraun statt.

Wichtig: Aus organisatorischen Gründen wird zur Vollmondfahrt um Anmeldung im Tourismusbüro Obertraun der Ferienregion Dachstein-Salzkammergut unter der Telefonnummer 05-9090 9540 gebeten!

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema