Das Land investierte 15 Millionen Euro in das Bad Ischler Thermenhotel

BAD ISCHL. Hotel Royal bekam schönere Zimmer, eine neue Fassade und eine Sky-Lounge auf dem Dach.

Mit einem Feuerwerk wurde Dienstagabend die Erneuerung des Hotels Royal gefeiert. Bild: Hörmandinger

Vier Sterne hatte das Hotel Royal im Herzen von Bad Ischl schon bisher. Jetzt kam noch ein "Superior" dazu. Nach neun Monaten Bauzeit (während des laufenden Betriebs) wurde am Dienstagabend die Rundumerneuerung des Thermenhotels groß gefeiert.

Für 15 Millionen Euro wurden die Zimmer auf den neuesten Stand gebracht, die Außenfassade renoviert und thermisch saniert, und auf dem Dach entstand eine Sky-Lounge mit Dachsteinblick. Oder wie Markus Achleitner, Generaldirektor der landeseigenen Thermenholding, sagt: "Das ist der schönste Wellnessbereich, den es im Salzkammergut gibt."

Das Hotel Royal mit seinen 142 Betten gehört zur Eurotherme und ist damit ein Betrieb der Thermenholding. Die Kosten des Umbaus teilten sich der Landesbetrieb und die Landesregierung zu gleichen Teilen. "Wäre die Eurotherme in Bad Ischl nicht so erfolgreich, würden wir hier nicht so stark investieren", sagte VP-Landeshauptmann Thomas Stelzer. "So aber konnten wir ein Ausrufezeichen setzen."

Die Sanierung des Hotels ist der Schlusspunkt einer Investitionsoffensive der Landesregierung rund um die Therme, die bereits 2006 beschlossen und seither Schritt für Schritt umgesetzt wurde. Auch die Therme selbst wurde in den vergangenen Jahren ausgebaut, dazu eine Tiefgarage errichtet und der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet. Aus Sicht von Thermen-Chef Achleitner war dieser Weg jedoch alternativlos. "Früher kamen Thermengäste auf Krankenschein, heute müssen sie freiwillig zu uns kommen", sagte der Manager, dessen Tage in der Thermenholding bekanntlich gezählt sind. Achleitner wechselt am 1. Dezember in die Politik und folgt Michael Strugl als VP-Wirtschaftslandesrat nach.

Neben Landeshauptmann Stelzer war Strugl beim Festakt ebenso anwesend wie auch Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer. Dieser ist seit Jahrzehnten ein treuer Stammgast der Therme.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema