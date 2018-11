Daniela Urich präsentierte ihre sechste CD

SCHWANENSTADT. Ein Bus voller Fans aus der Heimat ist zur Burgwirtschaft in Bad Füssing gefahren, wo Daniela Urich ihr mittlerweile sechstes Album präsentierte.

Sechs Jahre lang mussten die Fans der Schwanenstädter Sängerin warten, bis die CD "Zwei schöne Augen" auf den Markt kam. Mit dabei war Produzent Jack Fruno von der Salzburger Plattenfirma. Sie bedankte sich bei ihren Anhängern mit einer A-cappella-Zugabe.

Die Schlagersängerin ist seit dem Jahr 2004 auf Tonträgern und bei Live-Auftritten präsent. Wer Daniela Urich bei einem Konzert erleben will, der soll sich den Advent-Stadl am 7. Dezember im Festsaal des Restaurants Schmankerl in Schwanenstadt vormerken. Karten im Vorverkauf um 23 Euro gibt es bei Urich Bäder-Heizung in Vöcklabruck, Intercoiffure Daniela Urich in Schwanenstadt oder im Restaurant Schmankerl (Tischreservierung unter Tel. 0664 / 61 03 920 oder unter www.daniela.at).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema