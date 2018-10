Bundespräsident lobt die Grüne Erde

In Österreich ist es eigentlich unüblich, dass Unternehmen sich offen in politische Wahlkämpfe einschalten. Bei der polarisierenden Bundespräsidentenwahl machte das Scharnsteiner Öko-Unternehmen Grüne Erde aber eine Ausnahme und rief seine Kunden per Brief auf, für den "weltoffenen" Alexander Van der Bellen zu stimmen.

Alexander Van der Bellen in der neuen "Grünen Erde-Welt" Bild: Hörmandinger

So gesehen war es wohl ein kleines Dankeschön Van der Bellens, dass er am Samstag die neu eröffnete "Grüne Erde-Welt" in Pettenbach besuchte. Reinhard Kepplinger und Kuno Haas, die Eigentümer von Grüne Erde, führten das Staatsoberhaupt und seine Gattin Doris Schmidauer durch die Erlebniswelt und präsentierten ihnen die Möbeltapeziererei, die Schneiderei, die Matratzen-, Kissen- und Naturkosmetikfertigung, den großen Store mit Möbelausstellung und Schlafwelt sowie das vegetarisch-biologische Bistro. Der Präsident zeigte sich beeindruckt von der Grünen Erde, der Arbeit ihrer Mitarbeiter und dem Erfolg des Unternehmens. "Konsequentes ökologisches Denken und Handeln in der Wirtschaft hat Zukunft. Denn die Zukunft ist umweltfreundlich, nachhaltig, sozial. Davon bin ich überzeugt", sagte Van der Bellen.

