Bürgermeister: "Traunkirchen hat genug Müllkörbe"

TRAUNKIRCHEN. Christoph Schragl, VP-Bürgermeister von Traunkirchen, wehrt sich gegen die Vorwürfe einer Leserbriefschreiberin, die behauptete, in der Traunseegemeinde gäbe es zu wenige Müllkörbe, weshalb viele ihren Müll einfach in der Natur entsorgen würden.

"Es gibt derzeit rund 50 öffentliche Müllkörbe, die von den Gemeindemitarbeitern alle zwei Tage geleert werden", so Schragl. Die Zahl der Müllkörbe sei in den vergangenen Jahren gestiegen.

Schragl appelliert zugleich an Spaziergänger und Wanderer, die Mistkübel auch zu benutzen und Müll nicht einfach in der Natur zu entsorgen. Dies könne eine Strafe von bis zu 7500 Euro nach sich ziehen, so der Bürgermeister. Ebenso sei es nicht erlaubt, größere Abfallmengen oder Hausmüll in öffentliche Müllkörbe zu werfen.

Auch was Hundekot betrifft, appelliert Schragl an die Vernunft von Tierhaltern. Zurückgelassener Hundekot auf Wiesen könne zu Fehlgeburten bei Kälbern führen und sei für Landwirte extrem ärgerlich.

