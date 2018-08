Bis Juni 2019 soll klar sein: Fuzo, teilweise Fuzo oder Begegnungszone?

VÖCKLABRUCK. Nach dem Ende der Pflasterarbeiten startet die Bürgerbeteiligung über Stadtplatz-Zukunft.

Die erste Etappe der Pflasterarbeiten auf dem Vöcklabrucker Stadtplatz ist abgeschlossen, der Bereich ist bereits wieder befahrbar. Bild: Stadt

"Wir liegen ganz im Zeitplan und im finanziellen Rahmen", erklärt Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP) zu den Pflasterarbeiten auf dem Stadtplatz. Seit kurzem ist der erste neu gestaltete Abschnitt befahrbar, die Baustelle ist in Richtung unterer Stadtplatz gewandert.

Die Kosten für die Neugestaltung des Stadtplatzes beziffert Brunsteiner mit 1,2 bis 1,3 Millionen Euro. Nach der Fertigstellung der Arbeiten werde eine kleine Feier stattfinden, die zugleich Auftakt der Bürgerbeteiligung sein soll. Bis Juni 2019 will der Vöcklabrucker Bürgermeister eine Entscheidung finden, ob der Stadtplatz künftig Fußgängerzone, teilweise Fuzo oder Begegnungszone sein soll. Ziel sei eine gute Lösung, die "hoffentlich von vielen mitgetragen wird".

Feldgasse im neuen Glanz

Fertiggestellt ist unterdessen der Platz vor dem Rathaus. In einer fünfwöchigen Bauzeit wurde die Feldgasse zwischen Busbahnhof und evangelischer Friedenskirche generalsaniert. Der Unterbau wurde im gesamten Fahrbahnbereich erneuert, das Entwässerungssystem wurde neu verlegt. Die Oberfläche wurde neu gestaltet: Fahrbahn und Parkflächen erhielten eine Asphaltschicht, das Stöcklpflaster wurde entfernt. "Es ist für die Anrainer leiser geworden", sagt Brunsteiner. Die Anzahl der Parkplätze ist mit 25 gleich geblieben. Erneuert wurde auch die Beleuchtung, die jetzt durch moderne LED-Leuchten erfolgt. Die Stadtgärtnerei werde noch für eine ansprechende Begrünung mit Bäumen, Sträuchern und Blumen sorgen, kündigt der Bürgermeister an. Die Baukosten für die Neugestaltung belaufen sich auf 210.000 Euro.

Bürgermeister Brunsteiner nahm beim gestrigen Pressegespräch zur Forderung der Freiheitlichen Stellung, dass die Stadt die Einnahmen aus den Strafgeldern zweckgebunden für Verkehrsmaßnahmen verwenden sollte. "Wir geben für den Verkehr weit mehr aus als die 600.000 Euro Strafgelder", stellte er klar. Allein für den Abgang des Stadtbusses müsse Vöcklabruck jährlich 350.000 Euro aufbringen. Dazu kämen die Ausgaben für die Straßenbauten – am Stadtplatz und in der Feldgasse allein fallen heuer rund 1,5 Millionen Euro an, rechnet Brunsteiner vor.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema