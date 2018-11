Bierschmiede in Steinbach feiert den größten Erfolg seit Gründung

STEINBACH AM ATTERSEE. Die Kleinbrauerei am Attersee freut sich über sensationellen Erfolg beim weltweit renommiertesten und härtesten Bierwettbewerb.

Mario Scheckenberger Bild: privat

Für die Steinbacher Handwerksbrauerei Bierschmiede geht der goldene Herbst in die Verlängerung: Eine internationale 144-köpfige Fach-Jury bewertete beim "European Beer Star 2018" in Nürnberg in einer zweitägigen Verkostung nach strengsten sensorischen Kriterien insgesamt 2344 aus 51 Ländern aller Kontinente eingereichte Biere. Bei der Prämierung im Rahmen der BrauBeviale wurden in jeder Kategorie nur drei Preise – je einmal Gold, Silber und Bronze – vergeben. Mit der Goldmedaille wurde das "Meisterstück" aus der Steinbacher Bierschmiede als bestes Kellerpils der Welt ausgezeichnet. Damit feierte die Kleinbrauerei aus der Attersee-Gemeinde den größten Erfolg ihrer bisherigen Unternehmensgeschichte, die im Jahr 2014 begann.

Der "European Beer Star" gilt als eine der begehrtesten Trophäen der internationalen Brauwelt und verzeichnete heuer einen Rekord an teilnehmenden Brauereien. "Die Steinbacher Bierschmiede ist wahrscheinlich eine der kleinsten Brauereien, die jemals einen European Beer Star in Gold gewonnen haben", ist Brauerei-Chef Mario Scheckenberger überzeugt. "Einen European Beer Star, noch dazu in Gold, zu erreichen, ist der Traum eines jeden Brauers. Damit haben wir nicht im Entferntesten gerechnet. Es ist eine Bestätigung für unser konsequentes Eintreten für handwerkliche Braukunst und die Leidenschaft, mit der wir jeden Tag unseren Beruf ausüben." (gs)

