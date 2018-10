Bad Goiserer Koch-Lehrling holte Sieg für den Steegwirt

ALTMÜNSTER. Daniel Lichtenegger begeisterte gestrenge Jury und Tischrunde.

Gewinner bei den Köchen: der Goiserer Daniel Lichtenegger mit seinem Lehrherrn Fritz Grampelhuber Bild: K. Fellner

Mit tollen Leistungen zeigte Oberösterreichs touristischer Berufsnachwuchs bei den JuniorSkills OÖ. (vormals Landesmeisterschaften) in der Berufsschule Altmünster unter ihrem neuen Direktor Klaus Riemer auf. Die Lehrlinge traten in den Disziplinen "Küche", "Service" sowie "Hotel- und Gastgewerbeassistenten" an. Dabei gab es einen großartigen und entsprechend gefeierten Sieg eines Lehrlings aus dem inneren Salzkammergut.

"Am Herd" bestand die Aufgabe für die jungen Köchinnen und Köche darin, aus einem teilweise unbekannten Warenkorb ein dreigängiges Menü zu fabrizieren. Am besten gelang dies Daniel Lichtenegger (in Ausbildung beim Steegwirt in seiner Heimatgemeinde Bad Goisern). Der junge Mann holte sich den Landessieg vor Roland Hermann aus Roßbach (beschäftigt im Hotel Revital Aspach, Aspach) und Tobias Wipplinger aus Linz (Lehrbetrieb: Stadtliebe, Linz).

Auch in der Kategorie "Rezeption" gab es einen Stockerlplatz für das Salzkammergut: Der Sieg ging an Anja Meislinger aus St. Peter am Hart (Lehrbetrieb: Therme Geinberg) vor Melanie Karrer aus Braunau am Inn, die ebenfalls in der Therme Geinberg in Ausbildung steht. Auf dem dritten Platz landete Hannah Hierzegger aus Bad Goisern (beschäftigt im Gesundheitshotel Vivea, Bad Goisern).

Die bestplatzierten Drei aller Kategorien sicherten sich mit ihrem Abschneiden zugleich ein Ticket für die Teilnahme am nächsten ausgetragenen Culinary Art Festival.

