BMW-Händler "DriveMe" investiert in neuen Standort sechs Millionen Euro

VÖCKLABRUCK/HOHENZELL. Das Autohaus mit Hauptsitz in Regau baut in Hohenzell einen neuen Standort.

BMW-Österreich-Geschäftsführer Christian Morawa, die DriveMe-Geschäftsführer Erich Mitter und Udo Hermanseder, Wolfgang Painer (BMW-Group) Bild: Streif

Die Gerüchteküche, wonach sich ein neuer BMW-Handelsbetrieb in Ried ansiedeln könnte, brodelte in den vergangenen Monaten gehörig. Gestern präsentierte das Autohaus DriveMe mit Sitz in Regau, Bezirk Vöcklabruck, die Pläne für das Neubau-Projekt neben der Bundesstraße 141 in Hohenzell.

Baubeginn in Kürze

"Wir werden noch im Sommer mit den Bauarbeiten beginnen, im Frühling 2019 ist die Eröffnung geplant", sagten die beiden DriveMe-Geschäftsführer Erich Mitter und Udo Hermanseder. Die Suche nach einem geeigneten Standort sei sehr intensiv gewesen und habe rund acht Monate in Anspruch genommen, betonte Mitter.

"Es war nicht einfach, das 11.000 Quadratmeter große Areal zu bekommen, aber die Grundstücksverhandlungen sind abgeschlossen. Der Standort liegt strategisch sehr gut und ist nur wenige Fahrminuten von Ried entfernt. Zwischen 15.000 und 17.000 Autos fahren pro Tag auf dieser Straße, das ist für uns ebenfalls von Bedeutung."

Verkauft werden BMW- und Mini-Neuwagen, auch einen hochwertigen Gebrauchtwagenmarkt, ein Serviceangebot und ein Karosserie- und Lackierkompetenzzentrum wird es geben. Die Investitionssumme werde etwas mehr als sechs Millionen Euro betragen, sagen die beiden Geschäftsführer. 30 Mitarbeiter werden bis zur Eröffnung eingestellt. Mittelfristig rechnen die beiden Geschäftsführer mit rund 50 angestellten Mitarbeitern.

Geeignetes Personal zu finden, sei jedoch eine extreme Herausforderung. "Gute Mechaniker und Karosseure zu finden, ist alles andere als leicht. Grundsätzlich ist der Facharbeitermangel leider eklatant", sagt Mitter. Daher setze sein Unternehmen auf eine bestmögliche Ausbildung von Lehrkräften.

Mit Christian Morawa kam auch der Geschäftsführer von BMW Österreich nach Regau zur Präsentation der Erweiterungspläne von DriveMe. "Es wird am Standort in Hohenzell viel Geld investiert. Ich bin sicher, dass wir unseren Marktanteil dadurch noch weiter ausbauen können", sagte Morawa.

Rachbauer bleibt Servicepartner

Das Autohaus Rachbauer mit Sitz in Ried wird weiterhin als Servicepartner von BMW geführt. "Der Handelsvertrag von Rachbauer läuft Ende September aus, das Unternehmen bleibt weiterhin Werkstättenpartner von BMW", sagte Hermanseder auf OÖN-Anfrage.

