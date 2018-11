Autolenkerin fand schwer verletzten Radler neben Straße

ATTERSEE. Eine Autolenkerin hat Donnerstagfrüh in Straß im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) einen schwer verletzten Radfahrer(33) in der Dunkelheit neben der Fahrbahn gefunden und gerettet.

Der verletzte Radfahrer wird im Neuromed-Campus behandelt. Bild: KUK

Die 37-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war gerade gegen 6:05 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kronbergstraße Richtung Abtsdorf unterwegs, als sie in Innerlohen in der Gemeinde Straß im Attergau die aufblitzenden Reflektoren des am boden liegenden Elektro-Fahrrades bemerkte. Sie blieb sofort stehen und entdeckte den neben der Straße liegenden 33-jährigen Asylwerber aus Syrien. Der Mann blutete am Kopf und war kaum ansprechbar.

Laut Polizei ist der Radfahrer vermutlich mit einem Reh zusammengestoßen und dadurch zu Sturz gekommen. Er wird im Neuromed Campus in Linz behandelt.

