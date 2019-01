Attnanger Paradeunternehmen stellt für Genießer aus

ATTNANG-PUCHHEIM. Spitz präsentiert Innovationen auf der weltweit größten Messe für Süßwaren und Snacks in Deutschland.

Der Stand mit den g’schmackigen Leckereien von Spitz in Köln Bild: Spitz

In Köln (D) findet heuer wieder von 27. bis 30. Jänner die weltweit größte Messe für Süßwaren und Snacks statt. Bei der ISM 2019 werden mehr als 1600 Aussteller aus aller Welt Innovationen für Naschkatzen präsentieren. Erwartet werden rund 37.500 Fachbesucher. Mit einem großen Stand dabei ist auch das vor mehr als 160 Jahren gegründete Attnanger Traditionsunternehmen Spitz, das mit neuen Kuchen, Waffeln, Röllchen und vielerlei mehr Köstlichkeiten seine Kompetenz unter Beweis stellen und dabei verstärkt auch auf Nachhaltigkeit setzen will.

Spitz, einer der größten Lebensmittelproduzenten Österreichs, präsentiert auf der ISM neben Produkten, die immer und überall genossen werden können, auch Innovationen für besondere Anlässe. Hergestellt werden diese in der 2018 errichteten Spezialitätenkonditorei in Attnang-Puchheim. Unter anderem richtet Spitz den Fokus auf eine Reihe an neuen Waffelcremen. Geschäftsführer Walter Scherb jun.: "Wir können es kaum erwarten, unsere neuesten Entwicklungen im Private-Label-Bereich zu präsentieren und uns mit dem internationalen Publikum in Köln auszutauschen."

