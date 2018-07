Asien-Tour des Beachvolleyball-Teams war abseits des Sports ein Abenteuer

AURACH. Eva Freiberger und Valerie Teufl beendeten China-Turnier auf Platz 17.

Oö. Beachvolleyballerinnen verloren gegen Japan in drei Sätzen. Bild: Privat

Als zweiter Stopp auf der Asien-Tour stand für das oberösterreichische Beachduo Freinberger/Teufl ihr erstes gemeinsames FIVB 3* in Haiyang in China auf dem Programm. Aufgrund der zuletzt guten Ergebnisse konnten sie direkt im Hauptbewerb starten und erreichten einen 17. Platz.

Während des Aufenthalts mussten die beiden Beachvolleyballerinnen einiges an Herausforderungen meistern. Aufgrund der Internetsperren in China war eine Kommunikation nach außen und vor allem mit dem Trainerteam sehr schwierig. "Die Gegend rund um das Veranstaltungsgelände gestaltete sich sehr trist und verlassen, somit wurde allein ein Ausflug zum Fitnessstudio schon zum Abenteuer", schildern sie ihre Eindrücke. "Taxifahrer, die einen lieber filmten, als auf die Straße zu achten, und der chaotische Straßenverkehr in China ließen uns mehr als einmal den Atem stocken", so Eva und Valerie.

Nach einigen Trainingseinheiten und dem überstandenen Fitnessstudio-Trip startete das Beachteam in den Bewerb. Die Auftaktpartie gegen Litauen verloren sie knapp, beim Spiel gegen Lettland gingen sie als Sieger vom Platz. Gegen Japan setzte es schließlich eine Drei-Satz-Niederlage. "Knappe Partien können wir noch nicht für uns entscheiden. Trotz der Verletzung und der kurzen gemeinsamen Zeit sind wir auf einem sehr guten Weg. Auf diesem Level merkt man, dass wir noch nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind, wir wissen aber, woran wir arbeiten müssen, und freuen uns gemeinsam auf dem Feld stehen zu können", so die beiden Beachvolleyballerinnen.

