Arge Schlier und Peenemünde rücken zusammen

ZIPF. Kooperation besiegelt, um die Anfänge der Raumfahrt zu erforschen und die Anlagen zu öffnen.

Kooperation besiegelt. Bild: Arge Schlier

Das Historisch-Technische Museum Peenemünde an der Ostsee und die Arge Schlier wollen künftig enger zusammenarbeiten. Ziel ist eine Unterstützung in der Forschung sowie die Öffnung der NS-Raketenversuchsanlage im Brauereigelände in Zipf. Der Geschäftsführer des Museums, Archivleiter Thomas Köhler, und Franz Ottinger von der Arge Schlier haben ein gegenseitiges Papier unterschrieben.

Im kommenden Jahr wird zum 50. Mal der Mondlandung von Apollo 11 gedacht. Technischer Leiter des Programms war Wernher von Braun, der technische Leiter der Anlage von Peenemünde auf der Insel Usedom. Aber auch in Zipf finden sich wichtige, teilweise einzigartige Spuren dieser Entwicklung. Hier wurden zwischen 1943 und 1945 im Vorwerk Süd (Deckname Schlier) Raketenmotoren getestet, viele Personen aus Peenemünde hatten ihren Arbeitsplatz bei Schlier. Später bekleideten sie wichtige Posten bei der NASA. So avancierte der letzte technische Leiter in Zipf, Hermann K. Weidner, zum drittwichtigsten Mann beim Apollo-11-Programm.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema