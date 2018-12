"Am wichtigsten ist, dass die Menschen überhaupt wählen"

BAD ISCHL. Hannes Heide, Kandidat bei der EU-Wahl, machte gestern Wahlkampf in seiner Heimat.

Hannes Heide und Andreas Schieder warben gestern beim Zauner in Bad Ischl für sich und ihre Partei. Bild: ebra

Vor wenigen Tagen war er noch auf dem Parteitag der europäischen Sozialdemokraten in Lissabon. Gestern Abend lud er Andreas Schieder, bis vor kurzem SPÖ-Klubobmann, jetzt österreichischer Spitzenkandidat der SPÖ bei der Europawahl, beim Bad Ischler Rechensteg zum Eisstockschießen ein: Bad Ischls SP-Bürgermeister Hannes Heide schnuppert die Luft der großen Politik.

Heimspiel in Bad Ischl

Ob der 51-Jährige nach dem 26. Mai tatsächlich nach Brüssel übersiedeln kann (und dafür zuhause sein Bürgermeisteramt aufgibt), hängt nicht nur von ihm, sondern viel mehr vom Wahlergebnis seiner Partei ab. Die SPÖ erhielt bei den letzten EU-Wahlen 23,7 Prozent der Stimmen und damit fünf Sitze im Europaparlament. Heide ist Listenfünfter. Das heißt: Die SPÖ müsste ihr Ergebnis in etwa halten, damit er in die Europapolitik einsteigen kann.

Im Wahlkampf beackert der Bad Ischler für die SPÖ die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg. Seine Bürgermeisterarbeit werde er dabei nicht vernachlässigen, verspricht er. Auch seien organisatorische Veränderungen nicht nötig.

Gestern hatte Heide sein Wahlkampfheimspiel in Bad Ischl. Er und Schieder tingelten von Termin zu Termin, präsentierten lokalen Medienvertretern ihre Vorstellung von Europa und warnten davor, die EU den Rechtspopulisten zu überlassen. "Wir wollen nicht, dass in Europa wieder Grenzen entstehen", so Heide. "Wir sind für freie Medien und für eine unabhängige Justiz."

Das Besondere von EU-Wahlen sei es, dass man als Kandidat nicht nur um eine hohe Zustimmung für seine Partei kämpfe, sagte Andreas Schieder. "Viel wichtiger ist es, die Menschen überhaupt zum Wählen zu bringen." Gerade in ländlichen Gebieten sei die Wahlbeteiligung zuletzt niedrig gewesen. Bei der EU-Wahl 2014 fanden es im Bezirk Gmunden nur 38 Prozent der Wahlberechtigten der Mühe wert, teilzunehmen. Dabei sei die EU gerade für den ländlichen Raum enorm wichtig, so Heide. Das Salzkammergut habe von EU-Mitteln für Leader-, Bildungs- und Naturschutzprojekte extrem profitiert.

Und weil die Wahl zum EU-Parlament auch eine Persönlichkeitswahl ist, gab Listenführer Andreas Schieder in Bad Ischl das eine oder andere Private preis. So sei etwa der ehemalige Bad Ischler Bürgermeister Karl Saller ein Cousin seines Vaters gewesen. Saller sei in der Familie immer nur "Ischler Karl" genannt worden, so Schieder.

Außerdem habe er vor seinem Parteikollegen Hannes Heide noch größeren Respekt, seit er erfahren habe, dass dieser ein persönlicher Freund von Charlie Watts sei. Letzterer ist seit 55 Jahren Schlagzeuger der unverwüstlichen Rolling Stones, deren erklärter Fan Andreas Schieder (49) ist.

