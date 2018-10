Alkolenker rammte Pkw: Zwei Frauen verletzt

REGAU. Auf die Gegenfahrbahn geriet ein 31-jähriger Autolenker Freitagabend zwischen Lahn und Obereck (Bezirk Vöcklabruck).

Der Pkw-Fahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit seinem Pkw auf der Oberregauer Straße in Richtung Obereck. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte damit frontal gegen das entgegenkommende Auto einer 38-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Die Lenkerin war mit einer 37-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck, unterwegs. Die beiden Frauen wurden zur Kontrolle in das LKH Vöcklabruck gebracht. Beide konnten das Krankenhaus noch am Abend verlassen. Ein beim 31-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,5 Promille.

