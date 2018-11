Ärger über eine "gar zu beruhigte" Stadt

GMUNDEN. Geschäfte am Gmundner Rathausplatz beklagen Umsatzeinbußen, Bürgermeister reagiert

"So kann es nicht weitergehen!", rief dieser Tage ein Gmundner Geschäftsmann aus, dessen Unternehmen sich nahe dem Rathausplatz im Stadtzentrum befindet. Was er meinte und auch aussprach: Die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, das Verbannen von hier parkenden Autos hinüber auf die andere Traunseite zur Schiffslände, auf die Michlgründe oder in die Tiefgarage (allesamt gebührenpflichtig) bewirke keine Beruhigung, sondern vielmehr den Tod der Betriebe. Die Kardinalfrage lautet einmal mehr: Soll die Stadtgemeinde Gmunden das Parken auf dem Rathausplatz zum Wohle der Geschäftsleute nun doch wieder erlauben?

Bürgermeister Stefan Krapf (VP) erinnert daran, dass es ein Bürgerbeteiligungsmodell gegeben habe, wo herausgekommen sei, dass eine breite Mehrheit der Bevölkerung den Rathausplatz autofrei haben wollte. "Unsere Intention von der Stadtpolitik ist, dass wir den Rathausplatz attraktivieren, damit er eine Zone wird, die zum Einkaufen in der Innenstadt animiert", sagt Krapf und ergänzt: "Vonseiten der Stadtpolitik suchen wir den Dialog. Ich erkenne sehr wohl die Probleme, die es aufgrund des Parkverbotes auf dem Rathausplatz gibt, aber ich weiß – diese Erfahrung habe ich in den vergangenen vier Jahren als Bürgermeister gemacht –, dass immer Kompromisslösungen im Endeffekt die nachhaltigsten sind."

Krapf lädt die von möglichen Umsatzeinbußen bedrohten Geschäftsleute zum Dialog ein: "Ich glaube, direkt mit den betroffenen Unternehmern über die Probleme zu sprechen, könnte helfen, sie zu lösen."

