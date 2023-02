99-Jährige aus Bad Goisern ist nach schwerer Operation wieder wohlauf

Für die rüstige Goiserin war es ganz klar, dass sie sich für eine Operation im Ischler Klinikum entscheidet.

Die rasche Genesung nach der erfolgreich verlaufenen Operation bestätigen sie in ihrer Entscheidung und auch ihr Chirurg, Primar Boris Lade, ist mit einer seiner bisher ältesten Patientinnen sehr zufrieden: „Frau Schilcher war unmittelbar nach dem doch größeren Eingriff stabil und wir konnten rasch mit der Mobilisation beginnen. Mit der Operation konnten wir ihr zu einer besseren Lebensqualität verhelfen, weil sie dadurch frei von Schmerzen ist und ihr Unannehmlichkeiten wie regelmäßige Spitalsaufenthalte und ein künstlicher Darmausgang erspart bleiben.“

Ob eine Operation bei betagten Menschen Sinn macht, ist aus Sicht der Mediziner nicht eine Frage des Alters. Entscheidend ist viel mehr, wie gut der gesundheitliche Allgemeinzustand ist und was der Mensch durch die Operation gewinnt. Nicht zuletzt ist entscheidend, ob er/sie es selbst auch will. „Alte Menschen haben das gleiche Recht auf die gleiche Behandlung wie jüngere", so Lade. "Man darf ihnen deshalb auch keine Operation vorenthalten. Die früher gefürchteten Komplikationen, wie zum Beispiel Narkosezwischenfälle, sind heute kein allzu großes Thema mehr. Wesentlich ist aber eine kritische und sorgfältige Abklärung und Vorbereitung auf den Eingriff. Wenn alle Parameter passen, spricht auch bei älteren Menschen nichts gegen eine Operation - so wie bei Frau Schilcher, die schon bald wieder ihre tägliche Runde zum Postamt und wieder nach Hause drehen wird“, sagt Primar Boris Lade.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper