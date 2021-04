91 Stunden in der Höhle: Drei Forscher stießen in neue Welten und Tiefen vor

Über einen außergewöhnlichen Erfolg darf sich der "Verein für Höhlenkunde in Obersteier" (VHO) in Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut freuen: Drei Mitglieder stießen bei einer kühnen Befahrung in der Wildbaderhöhle bei Tauplitz in ungeahnte Tiefen vor.