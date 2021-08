Zu Fuß schafft sie es seit einem Beinbruch nicht mehr, aber mit dem Fahrrad geht es: Leopoldine Trausner fährt jeden Tag um 7 Uhr Früh von ihrem Haus in Bad Goisern zur Seeklause am Hallstättersee, um dort die Pegelstände der Traun und des Sees abzulesen. Sie fährt auch im Winter, ihr Sohn hat ihr dafür extra Spikereifen besorgt. Und die Tage, in denen sie es in den vergangenen 54 Jahren nicht schaffte, kann man an den Fingern zweier Hände abzählen.