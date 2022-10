89-Jähriger übersah beim Abbiegen Pkw: Drei Verletzte bei Kollision

Der 89-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr kurz vor 16 Uhr mit seinem Pkw auf der Thomasroither Straße in Richtung Ottnang. Bei der Kreuzung mit dem Güterweg Grünbach wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah der Pensionist den Wagen eines 22-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, der in Richtung Zell am Pettenfirst unterwegs war.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Kreuzung Thomasroither Straße/Güterweg Grünbach:

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden einige Meter in ein angrenzendes Waldstück und auf ein Feld geschleudert.

Bildergalerie: Fotos vom Einsatzort:

Der 89-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde in das Spital nach Vöcklabruck gebracht. Der 22-Jährige und sein Beifahrer (29) wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.