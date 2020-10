87-Jährige ließ Betrügerin abblitzen: Wer hat das Treffen in Bad Ischl beobachtet?

Auf den sogenannten Neffen- oder Nichtentrick waren in der Vergangenheit schon mehrfach Pensionisten hereingefallen. Am Mittwoch versuchte eine Betrügerin bei einer 87-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden ihr Glück. Gegen 13.15 Uhr hatte das Telefon geläutet. Die Frau am anderen Ende der Leitung stellte sich als die Nichte der 87-Jährigen vor und gab an, in einer finanziellen Notlage zu sein. Um ihrer vermeintlichen Verwandten aus der Patsche zu helfen, hob die Pensionistin Bargeld ab.

Bei einem weiteren Telefonat vereinbarten die beiden Frauen die Übergabe in Bad Ischl. Noch am selben Abend - gegen 18 Uhr - trafen sie sich bei der Bushaltestelle auf dem sogenannten "Holzplatz".

Als die Dame mit dem Geld ankam, stand plötzlich eine völlig Fremde vor ihr. Sie sei von der Nichte geschickt worden, sagte die Unbekannte. Das Opfer wurde misstrauisch, behielt das Geld für sich und ging davon.

Gesucht wird nun in erster Linie ein Zeuge, der das Treffen beobachtet haben dürfte und sich wenig später kurz mit der 87-Jährigen unterhalten hatte. Auch andere Personen, die sich zwischen 18.15 und 19 Uhr beim "Holzplatz"(Rettenbachwaldstraße/Einfangbühel) aufgehalten haben, sollen sich bei der Ischler Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 059133/4103 melden.

