85-Jähriger bei Verkehrsunfall in Schörfling verletzt

Ein 85-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr gegen 16 Uhr am Güterweg Weichselbaum in Richtung Kreuzung mit der Schörflinger Landstraße. Bei der Kreuzung dürfte er aufgrund der blendenden Sonne das von rechts aus Richtung Schörfling herannahende Auto eines 59-Jährigen - ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck - übersehen haben und bog kurz vor diesem nach links in Richtung Regau ein.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug des 85-Jährigen in das angrenzende Feld geschleudert wurde. Der Mann wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Vöcklabruck gebracht. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Die Schörflinger-Landesstraße war für die Zeit der Unfallerhebungen und Aufräumarbeiten in beiden Richtungen gesperrt.

