84-Jähriger aus Almfluss gerettet

Der Deutsche wollte in Mühldorf im Fluss fischen. Gegen 16 Uhr kam er plötzlich im hüfthohen Wasser zu Sturz und wurde von der starken Strömung etwa 100 Meter flussabwärts mitgerissen. Schließlich schaffte es der Mann, sich an den Pflanzen am Flussbett festzuhalten. Er konnte aber nicht aus eigener Kraft aus dem Fluss gelangen. Etwa 45 Minuten später bemerkte ein Spaziergänger den erschöpften Mann und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte retteten den stark unterkühlten Pensionisten. Am Ufer wurde er von der Rettung erstversorgt und danach mit dem Notarzthubschrauber "Martin 3" in das Salzkammergutklinikum Gmunden geflogen.