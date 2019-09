80-Jähriger kam mit Pkw ins Schleudern - Beifahrerin verletzt

Der Salzburger fuhr auf der L 547 in Hallstatt in Richtung Obertraun. In der sogenannten Kesselkurve kam er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen einen Holzzaun auf der linken Seite. Dabei kippte sein Fahrzeug zur Seite.

Beim Verkehrsunfall blieb der Fahrzeuglenker unverletzt. Seine 80-jährige Beifahrerin aus Salzburg erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert.