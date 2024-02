78-Jähriger stürzte beim Abstieg von der Sattelalm ab

Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck unternahm am Freitag allein eine Wanderung in Richtung Sattelalm im Gemeindegebiet von Gosau. Beim Abstieg kam der Mann gegen 20:30 Uhr vom Wanderweg ab und geriet in unwegsames, steiles Gelände. Kurze Zeit später stolperte er und stürzte einige Meter über einen Abhang hinunter. Dabei zog er sich Verletzungen zu und konnte nicht mehr weitergehen, weshalb der Pensionist zu seinem Mobiltelefon griff und seinen Enkelsohn verständigte.

Lesen Sie auch: 79-Jähriger bat fünf Wanderer für Notruf vergeblich um ihr Handy

Dieser rief sofort die Polizei. Gegen 20:50 Uhr wurde eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Gosau, der Hundestaffel der Bergrettung OÖ, der Feuerwehr unter Einsatz einer Drohne, der Polizei Bad Goisern und der Alpinpolizei Gmunden gestartet. Zunächst war völlig unklar, wo sich der Verunfallte befand, da er keinerlei Angaben zu seiner Position und seiner geplanten Tour machen konnte. Da das Fahrzeug des Mannes am Parkplatz eines Hotels gefunden wurde, wurde von dort ausgehend mit der Suche begonnen.

Suchtrupp fand den Mann um 22:30 Uhr

Immer wieder nahmen die Einsatzkräfte und der Enkelsohn telefonisch Kontakt zum Abgestürzten auf. Schließlich konnte dieser die Lichter eines Suchtrupps der Bergrettung wahrnehmen und mit diesem Rufkontakt herstellen. Gegen 22:30 Uhr fanden ihn die Helfer stark unterkühlt und verletzt im sogenannten "Sattelgraben". Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einer Universaltrage ins Tal abtransportiert und von dort von der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht.

