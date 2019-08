77-Jähriger zog sich bei E-Bike-Sturz schwere Kopfverletzungen zu

Der Mann fuhr am Freitagvormittag mit seinem E-Bike in Altenberg auf einer Privatstraße mit öffentlichem Charakter in Richtung seiner Wohnung. Ein Zeuge, der zufällig hinter ihm fuhr, konnte beobachten, wie er mit dem Vorderrad ins "Schlingern" geriet, danach das Vorderrad blockierte und sich mit dem E-Bike nach vorne überschlug.

Der 77-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, schlug mit voller Wucht mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus Europa 3 in LKH Salzburg gebracht.