767 Kinder getauft und 168 Hochzeitspaare vermählt

Am 31. August 1979 wurde Pater Burkhard Berger als neuer Pfarrer in Kirchham der Pfarrbevölkerung vorgestellt, nachdem Pfarrer Maurus Zechmeister 1978 plötzlich verstorben war. Vergangenen Sonntag feierte Pfarrer Burkhard sein 40-jähriges Dienstjubiläum in Kirchham mit einem festlichen Gottesdienst, den der Berthold-Chor aus Scharnstein musikalisch mitgestaltete.

In seiner in Versform gehaltenen Predigt erinnerte der jubilierende Pfarrer an wesentliche Ereignisse in seiner Amtszeit in Kirchham. Bürgermeister Hans Kronberger gratulierte namens der Gemeinde und erwähnte die baulichen Meilensteine wie Kirchen- und Pfarrheimbau, aber auch die starke wie herzliche Beziehung des Pfarrers zu den Vereinen und der Dorfgemeinschaft. Dafür bekam Burkhard Berger bereits 2009 die Ehrenbürgerschaft verliehen.

"Kirchhamer mit Leib und Seele"

Die vom Pfarrer stets sehr persönlich gestalteten Feste und Feiern, wie individuell gehaltene Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse, sowie seine treffenden Ansprachen werden von der Pfarrbevölkerung seit Beginn seiner Tätigkeit besonders geschätzt. Bürgermeister Kronberger dankte für Pfarrer Burkhards Engagement und dafür, dass dieser in den vergangenen vier Jahrzehnten "ein echter Kirchhamer mit Leib und Seele" geworden sei.

Statistisch betrachtet hat Pfarrer Burkhard in den 40 Jahren seiner Tätigkeit insgesamt 767 Kinder getauft, 168 Paare getraut und für 511 Menschen den Trauergottesdienst gehalten. Mit einer Einladung zu einem gemütlichen Abend im Gasthaus Pöll bedankte sich der rüstige, im 80. Lebensjahr stehende Jubilar bei seinen langjährigen pfarrlichen Mitarbeitern und Helfern und ersuchte auch hinkünftig um deren bestmögliche Unterstützung.

