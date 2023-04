75 Jahre Erfolgsgeschichte: Sportklub Kammer jubiliert

Sein 75-jähriges Bestandsjubiläum begeht am Wochenende der SK Kammer, der aus acht Sektionen bestehende größte Sportverein Schörflings und der Attersee-Region. Gefeiert wird am Samstag ab 18 Uhr im Poinerhaus im Ortsteil Sicking mit Rückblick, Ehrungen, Buffet, Bar und DJ.

Die Geschichte des SKK begann eigentlich zwei Jahre vor der offiziellen Gründung: Bereits 1946 wurde in Schörfling als erster organisierter Sportverein ein Tischtennisklub gegründet, 1947 folgte der Skiklub Kammer. "Das waren die ersten sportlichen Aktivitäten im nördlichen Attersee-Raum", sagt der langjährige Obmann des SKK, Hubert Nagl, Die Gründungsversammlung des Sportklubs fand am 2. Juli 1948 statt, die beiden erwähnten Vereine wurden in den Gesamtverein eingegliedert.

Nach und nach wuchs die Zahl der Sektionen an – manche wurden gegründet, lösten sich jedoch später wieder auf, etwa die Sparten Luftgewehr, Faustball, Handball, Leichtathletik oder Wassersport. So wurde etwa der Ruderclub Seewalchen 1958 in den SKK eingegliedert, machte sich jedoch einige Jahre später als Ruderverein Seewalchen wieder selbständig.

Nagl: "Es war ein kleiner Haufen Idealisten aus den Gemeinden Schörfling und Seewalchen, aus dem sich der SKK zu einem Verein entwickelte, der heute in Summe 1916 Mitglieder umfasst und damit einer der größten Sportvereine im Bezirk Vöcklabruck ist." Das größte Anliegen sei es, dass sich die Menschen – speziell Kinder und Jugendliche, aber auch die ältere Generation – sportlich betätigen und somit ihrer Gesundheit etwas Gutes tun würden, betont Nagl.

Wie kam der Verein mit Sitz in Schörfling zu seinem Namen, nämlich dem eines Ortsteils? Der Obmann hat die Antwort: "Wir wollen mit unserem Verein das soziale Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeinden Schörfling und Seewalchen unter dem Motto ‚Eine Brücke verbindet‘ vertiefen. ‚SK Kammer‘ zu wählen – und damit den Ortsteil zwischen den zwei Gemeinden –, war ein äußerst guter Gedanke unserer Gründungsväter."

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer