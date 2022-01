7400 Stunden Arbeit für die Sicherheit an Gewässern

Das Einsatzjahr 2021 war für die Ortsstelle Ebensee der Österreichischen Wasserrettung ein arbeits-, erfolg- und ereignisreiches. Zunächst zur Arbeit: In mehr als 7400 freiwillig geleisteten Stunden, wozu die zahlreichen Überwachungsdienste am Traun- und Langbathsee zählten, wurde die ÖWR Ebensee auch zu 51 Alarmeinsätzen gerufen und rettete zwölf Personen aus teils sehr unangenehmen, wenn nicht lebensgefährlichen Situationen. So brach etwa ein Eisläufer im Langbathsee ein, ein auf dem Traunsee abgängiges Boot musste bei Nacht und Sturm gesucht werden, und einige Wassersportler wurden aus misslichen Lagen befreit.

Fünf neue Fließwasserretter

Besonders freuen sich die Wasserretter der Salinengemeinde über den deutlichen Zuwachs an neuen Spezialkräften, wie zum Beispiel der fünf zusätzlichen Fließwasserretter. Mit der Anschaffung von EU-konformer Einsatzkleidung in Tagesleuchtfarbe konnte die Ortsstelle einen weiteren wichtigen Meilenstein umsetzen.

Andererseits: Während die ÖWR Ebensee das 30. Jahr von Einsatzboot "Gertraud II" beging, musste wegen eines Motorschadens ein herber finanzieller Rückschlag hingenommen werden. Seit Dezember ist das Boot jedoch wieder voll einsatzbereit. Simon Peer, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Ortsstelle: "Die Österreichische Wasserrettung ist ein rein ehrenamtlicher Verein, der zu einem großen Teil aus Spenden der Bevölkerung finanziert wird." Wer Interesse an der Ausbildung zur Einsatzkraft der Wasserrettung hat, könne sich per E-Mail unter der Adresse ebensee@ooe.owr.at melden. Ausbildungsbeginn in Ebensee ist am 11. Februar.