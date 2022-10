72-Jähriger stürzte im Ausseerland in den Tod

Ein deutscher Wanderer stürzte Montagmittag bei einer Wanderung in Altaussee rund 30 Meter in die Tiefe. Der 72-Jährige war mit seiner Ehefrau auf einem Wanderweg zwischen Greimuth und Bräuningzinken unterwegs gewesen. An einer schmalen Wanderwegstelle zwischen den Berggipfeln verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte über steiles und felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe.

Der Notarzt des verständigten Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die unter Schock stehende Ehegattin wurde durch das Krisen-Interventions-Team (KIT) psychologisch betreut.