"72 Stunden ohne Kompromiss" für die Mitmenschen

VÖCKLABRUCK. Bei Österreichs größter Jugendsozialaktion "72 Stunden ohne Kompromiss" engagierten sich viele Jugendliche im Bezirk Vöcklabruck für die gute Sache.

Vier starke Burschen in Pfaffing Bild: (Caritas)

Im Caritas-Wohnheim Invita in Pfaffing verwandelten vier starke Burschen den etwas ungemütlichen Aufenthaltsraum in eine moderne Wohlfühloase, in der auch ein Arbeitsbereich integriert ist. Die Abende ließen die Jugendlichen bei einem gemütlichen Spieleabend ausklingen.

Im Treffpunkt Mensch & Arbeit in Vöcklabruck halten sich vor allem Schüler der Polytechnischen Schule auf. Daher wurden aus dieser Schule die Teilnehmer für dieses 72-Stunden-Projekt gestellt. Die Jugendlichen gestalteten den Jugendraum ganz nach ihren Vorstellungen.

In der Pfarre Zipf engagierten sich vier Jugendliche für Eva Kleekamms Projekt "Voice of the poor", das Menschen in Kalkutta unterstützt. Sie gestalteten eine Ausstellung, die bei den Konzerten des Zipfer Jugendchors zu sehen war.

