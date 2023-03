7000 Jahre altes Holz aus dem Attersee

Seewalchen, Schörfling. Die jährlichen Zustandskontrollen von Unterwasserfundstellen vor den Gemeinden Seewalchen und Schörfling am Attersee durch das Kuratorium Pfahlbauten zeigten unlängst Handlungsbedarf. Im Bereich der bekannten Seeufersiedlung am Abfluss des Attersees entdeckten die Forschungstaucher mehrere urgeschichtliche Holzobjekte. Da sie akut von Wellenschlag und Schiffsverkehr bedroht sind, wird ein Team aus Unterwasserarchäologen das Gebiet von morgen bis 22. März untersuchen. Dabei werden die Hölzer freigelegt und fachkundig geborgen. Nach einer Erstversorgung werden diese weiter untersucht und analysiert.

Im Umfeld der jungsteinzeitlichen Seeufersiedlungen Seewalchen I und Kammer I, die verborgen unter Wasser vor den Gemeinden Seewalchen und Schörfling liegen, kam bereits vergangenes Jahr im Zuge der regelmäßigen Zustandskontrollen durch Taucharchäologen des Kuratoriums Pfahlbauten altes Holz zum Vorschein. Um das unter Wasser konservierte und nun durch Erosion freigelegte Objekt vor der Zerstörung zu bewahren, wurde es im Oktober 2022 geborgen und mittels Radiokarbonmessung auf ein Alter von 7000 Jahren geschätzt. Damit ist es sogar noch wesentlich älter als die bekannten jungsteinzeitlichen Siedlungen am Seeabfluss.

Bei den Bergungsarbeiten im letzten Jahr wurden weitere Holzobjekte entdeckt, die von Zerstörung durch Erosion gefährdet sind. Ob diese Hölzer wie derzeit vermutet von Menschen geschaffen oder auf natürliche Weise in den See eingetragen wurden, wird noch untersucht. Im Vordergrund der archäologischen Taucharbeiten steht die Aufnahme und Bergung der Objekte. Altersbestimmungen und weitere Untersuchungen an den Hölzern werden zeigen, ob diese in Verbindung mit der frühen Besiedlungsgeschichte des Attersees stehen.

„Im Rahmen des Forschungsprojekts Zeitensprung arbeiten wir seit 2015 daran, mehr über die prähistorischen Siedlungen an Attersee und Mondsee zu erfahren und ihren Zusammenhang zu verstehen“, erklärt Jutta Leskovar von der Oberösterreichischen Landes-Kultur GmbH. Gemeinsam mit Cyril Dworsky, Geschäftsführer des Kuratoriums Pfahlbauten, leitet sie das Kooperationsprojekt der beiden Institutionen, das vom Amt der OÖ. Landesregierung gefördert wird. In Österreich sind insgesamt 28 Fundstellen urgeschichtlicher Seeufersiedlungen bekannt. Fünf davon zählen zu den 111 Stationen in Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, der Schweiz und Österreich, die gemeinsam seit 2011 das UNESCO-Welterbe Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen bilden. In Oberösterreich befinden sich drei Fundstellen im Attersee und eine im Mondsee, eine weitere liegt im Keutschacher See in Kärnten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper