66-Jähriger Bankomatkarte gestohlen und Shoppingtour gemacht

Der bislang unbekannte Täter wird verdächtigt, am 20. November zwischen 16 und 16:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Bad Ischl die Geldbörse einer 66-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden aus deren Handtasche gestohlen zu haben. Anschließend soll er mit der Bankomatkarte zweimal an Bankomaten in Bad Ischl Geld abgehoben haben. Außerdem soll er mit der gestohlenen Bankomatkarte in einem Juweliergeschäft in Bad Ischl eine Markenuhr erworben und versucht haben, weitere hochpreisige Uhren zu kaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ischl unter 059133 4103.