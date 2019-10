640 Kilometer elektrisch unterstützte Rad-Freiheit

"Salzkammergut Trans E-MTB" lautet der Arbeitstitel für ein überregionales Projekt – eine projektierte E-Mountainbike-Strecke, die durch alle acht Regionen des Salzkammerguts und somit durch drei Bundesländer (Oberösterreich, Salzburg und Steiermark) verläuft, umfasst rund 640 Kilometer und wird im Sommer 2020 offiziell eröffnet.

Es seien dafür keine neuen Wege gebaut, sondern die bereits vorhandenen Streckenabschnitte zusammengeführt worden, betonen die Projektanten vom Salzkammergut Tourismus in Bad Ischl. Die Strecke verläuft auf bereits für Mountainbiker freigegebenen Wegen und führt zu den schönsten Plätzen im Salzkammergut. Grundsätzlich kann die gesamte Tour in zehn Tagen bewältigt werden. Eine weitreichende Kooperation mit der Firma Bosch befindet sich gerade in der Umsetzung. Ziel ist es dabei, zwischen 300 und 400 Ladegeräte kostenlos an interessierte Hütten und Ausflugsgasthäuser, die an der Strecke liegen, auszugeben.

"Wir möchten mit diesem Projekt unter anderem die einheimische Bevölkerung, aber auch unsere Gäste, für eine legale Benützung unserer Wälder und der Wege mit dem Bike sensibilisieren, einer illegalen Wegenutzung Einhalt bieten, das Streckennetz eventuell erweitern und für unsere Gäste ein weiteres touristisches Angebot schaffen", heißt es beim Salzkammergut Tourismus.