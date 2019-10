640 Kilometer, 15.000 Höhenmeter: In zehn Tagen um das Salzkammergut

Vor zwei Jahren wurde für Wanderer der Salzkammergut-Berge-Seen-Trail eröffnet, eine 350 Kilometer lange Rundwanderung in 20 Etappen. Nächstes Jahr entsteht das Pendant für E-Mountainbiker: der Berge-Seen-E-Trail.

Bergradler können sich schon jetzt darauf freuen: Die 640 Kilometer lange Route verläuft durch drei Bundesländer und verknüpft die schönsten Winkel des Salzkammerguts zwischen Irrsee im Norden, Kainisch im Süden, Almtal im Osten und Faistenau im Westen. "Die Strecke ist so konzipiert, dass sie in zehn Tagen absolviert werden kann", sagt Siegfried Zink vom Tourismusverband Ausseerland, der das Projekt leitet. Die Etappen sind zwischen 35 und 80 Kilometer lang, die durchschnittliche Höhendifferenz beträgt 1500 Meter. (Was bedeutet, dass konditionsstarke Radfahrer die Runde auch ohne Elektroantrieb fahren können.) 55 Prozent der Gesamtstrecke verlaufen auf Forststraßen, 44 Prozent auf Asphalt, der Trailanteil liegt bei nur einem Prozent.

Die Strecke verläuft auf Wegen, die für Mountainbiker bereits freigegeben sind, und wer im Salzkammergut gerne mit dem Mountainbike unterwegs ist, wird die eine oder andere Etappe bereits kennen. Beispielsweise das Rettenbachtal an der Landesgrenze zwischen dem steirischen Altaussee und dem oberösterreichischen Bad Ischl. Die Transversale vom Almsee zum Offensee oder die Traumtour auf das Zwölferhorn über dem Wolfgangsee.

Geeignet ist die Route für Jung und Alt, für die ganze Familie, aber auch für E-Mountainbike-Einsteiger. Sie beinhaltet nur kurze Schiebestrecken und ermöglicht ein eher genüssliches Bergwandern auf zwei Rädern.

MTB-freundliche Gasthäuser

Einheimische Biker sind es gewohnt, Tagestouren zu unternehmen. Doch warum nicht zur Abwechslung einmal auf eine zehntägige Trans-Salzkammergut-Tour aufbrechen? MTB-freundliche Gasthäuser und Hotels liegen an Start und Ziel jeder Tour, außerdem gibt es unterwegs jeweils mehrere Gastwirtschaften mit Auflademöglichkeiten. Im Rahmen einer Kooperation mit dem E-Motor-Hersteller Bosch sollen interessierte Wirte an den Strecken mit Ladegeräten ausgestattet werden. Allerdings empfiehlt es sich, bei den längeren Touren einen zweiten Akku mitzunehmen.

Beschildert wird der Salzkammergut-Berge-Seen-Trail bis zur Eröffnung im nächsten Jahr. Auch Kartenmaterial und GPS-Daten für Fahrrad-Navis wird es bis dahin geben.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at