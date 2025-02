63-Jähriger per Helikopter aus der Drachenwand gerettet

Bergrettung und Polizeihubschrauber standen am Sonntag um die Mittagszeit am Mondsee im Einsatz: Ein 63-Jähriger war bei dem Versuch, sich von der Drachenwand abzuseilen, in Bergnot geraten. Der Salzburger war gegen 11:30 Uhr über den eigentlich gesperrten Klettersteig zum Gipfel aufgestiegen. Die Probleme auf der Abseilpiste begannen schon beim ersten Standplatz: Das Seil blieb derart ungünstig zwischen den Felsen hängen, dass es sich nicht mehr abziehen ließ.

Dem Bergsteiger blieb nichts anderes übrig, als den Notruf zu wählen. Während sich eine Mannschaft des Bergrettungsdienstes Mondsee auf den Weg machte, startete auch der Polizeihubschrauber "Libelle Golf" aus Linz. Gegen 15 Uhr hatte das Warten für den festsitzenden, aber unverletzten Kletterer ein Ende. Er wurde am variablen Tau aus der Wand geflogen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Wintersperre bis Anfang Mai

Üblicherweise wird von der Drachenwand auf einem markierten Wanderweg abgestiegen. Der sogenannte Hirschsteig gilt als steil und vor allem bei Nässe als gefährlich. Grundsätzlich gilt auf der Drachenwand und auch auf dem Abstiegsweg von 1. November bis 1. Mai eine Wintersperre. Dies dürfte der 63-Jährige wohl ignoriert haben.

Am beliebten Drachenwand-Klettersteig, der in etwa 400 Klettermetern auf den 1060 Meter hohen Gipfel führt, kommt es immer wieder Rettungseinsätzen. Nicht immer enden sie so glimpflich wie am Sonntag. Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich im Februar 2020, als ein sechsjähriges Kind beim Abstieg über den steilen Hirschsteig in den Tod stürzte. Der Bub aus Tschechien hatte zuvor mit seiner Familie den Gipfel über den Klettersteig erklommen. Bei Dunkelheit und Nässe rutschte er im sogenannten Saugraben aus und stürzte rund 60 Meter in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Lokalisierung: Der Drachenwand-Klettersteig liegt hoch über dem Mondsee und bietet dementsprechend spektakuläre Ausblicke

